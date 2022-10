Atropelamento ferroviário causa morte a criança na Guarda

O atropelamento ocorreu por volta das 14h10, na zona da Rasa, nas proximidades da estação da Guarda, na Linha da Beira Alta.

Segundo a fonte do CDOS, a criança do sexo masculino foi atropelada por uma composição ferroviária que seguia no sentido Guarda - Pampilhosa.

"O óbito da criança foi confirmado no local", indicou.

No local da ocorrência estiveram 14 homens e seis viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da PSP e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Pelas 15h20, a Linha da Beira Alta, junto da Guarda, em direção a Vila Franca das Naves (Trancoso), permanecia cortada à circulação em ambos os sentidos.