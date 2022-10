Quatro bombeiros de Ovar feridos a caminho de incêndio

Quatro bombeiros da corporação de Ovar ficaram feridos, sem gravidade, na sequência do despiste da viatura de combate de incêndios em que seguiam, disse à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro. Segundo a fonte, o acidente ocorreu pelas 13:40, nas imediações do quartel dos Bombeiros Voluntários de Ovar.

No local estiveram vários meios de assistência, nomeadamente a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santa Maria da Feira e ambulâncias da corporação de Ovar.

De acordo com a edição online do "Jornal de Notícias", o despiste aconteceu "a cerca de 400 metros do quartel, quando os bombeiros se deslocavam para combater um reacendimento surgido na zona onde, dias antes, ocorreu um incêndio intenso". Na sequência do despiste, o veículo colidiu contra uma árvore.