Quando o Estado falta ao seu dever de ter leis com princípio, meio e fim

Há quase seis anos que muitos portugueses se cruzam na estrada com sinais de trânsito sem qualquer valor legal. Tudo porque o Regulamento de Sinalização de Trânsito (RST), que devia ter sido publicado nos finais de 2013, 90 dias depois do novo Código da Estrada, ainda desconhece a luz do dia. A continuação deste ‘vazio do Estado’ está por um fio — há uma semana, o Conselho de Ministros aprovou a “alteração” ao RST —, mas ainda falta a publicação em “Diário da República”.

Por causa desse atraso, a dezena de sinais então criados, para adequar às novas normas desse Código (e que foram entretanto plantados em ruas e estradas por autorrecriação de algumas autarquias), têm sido meras figuras ornamentais. Se alguém os desrespeitar não pode ser autuado. E há mais casos de vazios legais.