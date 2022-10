Hospital Santa Maria descarta negligência na morte de Ruben de Carvalho

O histórico do PCP Ruben de Carvalho morreu em junho no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, sob circunstâncias que a família considerou suspeitas mas que os responsáveis hospitalares garantem não ter fundamento. Ruben de Carvalho sofreu uma queda grave durante o internamento, em maio, por complicações associadas a uma pedra na vesícula, que terá contribuído para o desfecho fatal.

As suspeitas levantadas pela família levaram à abertura de várias investigações para esclarecer as circunstâncias da morte do antigo vereador da Câmara de Lisboa. O hospital abriu um inquérito interno que, adianta esta domingo o “Correio da Manhã”, rejeita qualquer ato negligente. “O inquérito interno relativo às circunstâncias da queda e abordagem clínica subsequente” apurou que “toda a situação clínica preventiva, terapêutica e de seguimento cumpriu as boas-práticas, não tendo sido identificados quaisquer elementos que apontem para desvios ou insuficiências nos cuidados prestados antes e após a ocorrência”.

Ainda a decorrer estão mais dois inquéritos. A Entidade Reguladora da Saúde começou por pedir esclarecimentos aos vários intervenientes, decidindo depois iniciar um inquérito formal. Também a Procuradoria-Geral da República entendeu analisar o sucedido e o inquérito está a ser dirigido pelo Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.