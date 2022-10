Hora de ponta no Espaço: o lixo que rodeia o nosso planeta

Chama-se síndrome de Kessler, foi proposto pelo cientista da NASA Donald Kessler e é uma situação de emergência em que a concentração de objetos em órbita baixa à volta da Terra — entre 180 quilómetros e 2000 quilómetros de altitude — é tão grande que as colisões entre eles podem provocar um efeito de cascata, onde cada choque gera lixo espacial que aumenta a probabilidade de futuras ocorrências.

Por enquanto, não passa de um cenário hipotético, mas com a democratização do acesso ao espaço devido à nova era dos pequenos lançadores (foguetões), dos microssatélites e das grandes constelações de satélites, a ameaça é cada vez mais real. O último incidente, ocorrido na semana passada, foi o risco de colisão do Éolo, um satélite de observação da Terra da Agência Espacial Europeia (ESA), com o Starlink 44, um satélite da rede Starlink da SpaceX, a companhia espacial do mediático empresário sul-africano Elon Musk.