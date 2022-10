G3: Adeus ao Exército, 57 anos depois

As primeiras unidades da espingarda automática G3 saíram da Fábrica de Braço de Prata, em Lisboa, em setembro de 1962, para servir o esforço de guerra em Angola. Exatamente 57 anos depois, o Exército anuncia o seu fim e apresenta, na próxima segunda-feira, a sucessora. A velhinha arma alemã que acompanhou os militares portugueses na guerra colonial, no 25 de Abril — para sempre o cravo no seu cano —, nos Balcãs, Afeganistão, Timor ou (ainda agora) na República Centro Africana, deixa o ativo e cede o lugar à belga SCAR-L.

A escolha coube à NSPA, central de compras da NATO, e o negócio de €42 milhões foi fechado no início deste ano, prevendo não só a aquisição de 15 mil espingardas automáticas, mas também 2 mil lança-granadas, 550 espingardas de precisão, 1400 metralhadoras ligeiras e médias e novas óticas. Além da modernização das unidades de elite e operacionais do Exército, o novo armamento ligeiro vai permitir o alinhamento de calibre de Portugal com os outros países da NATO.

A receção da SCAR-L está a ser preparada ao detalhe por um Grupo de Trabalho. A substituição obriga, por exemplo, a um novo manual de ordem unida (movimentos que os militares fazem com a arma quando estão em marcha ou parada) ou de novas tabelas de tiro.

O grupo está também a definir o processo de abate das G3, estando em curso o levantamento do número de unidades existentes nos quartéis. A arma acaba no Exército mas mantém-se na Marinha e Força Aérea.

A renovação do armamento faz parte de um plano alargado de atualização dos Sistemas de Combate do Soldado, que inclui novo fardamento, equipamentos de proteção e comunicações, orçado em €89,7 milhões.