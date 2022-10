Justiça investiga morte após parto em casa. Bebé continua internado

O Ministério Público (MP) está a investigar a morte de Nadia Zund, a grávida de 33 anos que morreu a 1 de setembro após uma tentativa de parto em casa. Ao Expresso, o MP confirma a abertura de um inquérito no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Grávida de 42 semanas, Nadia Zund, cantora suíça que se apresentava como Nama Ray, estava de passagem por Lisboa. Quis fazer o parto em casa, mas a descida da frequência cardíaca da bebé levou-a às urgências da Maternidade Alfredo da Costa na noite de 31 de agosto, acompanhada por um homem que se apresentou como profissional de saúde. A bebé nasceu pouco depois com 3,700 kg, mas a mãe teve uma forte hemorragia e entrou em paragem cardiorespiratória. Já estabilizada, foi transferida em coma para o Hospital Curry Cabral, onde viria a morrer devido a uma segunda paragem cardíaca.