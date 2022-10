Falta de funcionários impede escolas de abrir

O ano letivo está oficialmente aberto, mas nem todas as escolas abriram portas dentro do prazo definido no calendário oficial e que previa o arranque das aulas até à passada sexta-feira. Tal como no no passado, a falta de funcionários está a impedir o normal funcionamento de alguns estabelecimentos de ensino.

Os relatos de escolas que não abriram ainda portas ou que não vão funcionar na segunda-feira concentram-se sobretudo a Norte. A Escola Básica Eugénio de Andrade, que integra a rede de escolas de referência para a educação bilingue de surdos na Área Metropolitana do Porto, é uma delas.

“Não há auxiliares suficientes para assegurar a segurança das crianças nas quatro escolas", designadamente para prestar auxílio específico a "estudantes com falta de autonomia", explicou a presidente do conselho geral do Agrupamento de Escolas Eugénio de Andrade à Lusa. " Uns estão de baixa médica, outros nem sequer foram ainda colocados", o que significa que "um dos estabelecimentos de ensino vai ter de encerrar, para manter as outras três escolas a funcionar", acrescentou, referindo que os três estabelecimentos que vão estar abertos [E.B Augusto Lessa, E.B. Covelo, E.B. Costa Cabral] vão funcionar com "um rácio mínimo de auxiliares de educação".

Esta é uma das escolas que recebeu autorização no início do ano para contratar mais funcionários. Só que o processo, tal como na maioria dos agrupamentos, ainda está a decorrer. Os 1067 funcionários que o Ministério da Educação admitiu estar em falta devem chegar “até ao final de outubro”, anunciou entretanto a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão.

Sem ginástica, nem biblioteca

Também o Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Braga decidiu não iniciar as aulas por ter ao serviço apenas 16 dos 32 funcionários a que a escola teria direito, de acordo com a fórmula que determina o rácio de assistentes por população escolar.

Os pais garantem que este problema é “recorrente” e que manterão a escola fechada “"indeterminadamente" até resposta do Ministério. Mas a a resposta é a mesma. É preciso aguardar que os reforços cheguem e também que entre em funcionamento a nova bolsa de recrutamento de funcionários que deverá permitir substituir as muitas ausências que decorrem de baixas médicas e aposentações de forma mais rápida

O Agrupamento Almeida Garrett, em Gaia e a Secundária Alcaides de Faria, em Barcelos, também manifestaram publicamente o seu protesto e condicionaram as atividades.

Já em Lisboa, na Secundária Rainha Dona Amélia, em Lisboa, não haverá aulas de educação física "nas primeiras semanas" e a biblioteca só abrirá quando houver professores para substituir os funcionários em falta, alertou a Federação Nacional da Educação (FNE).

Segundo o secretário-geral da federação, João Dias da Silva, "o rácio está mal determinado porque é feito numa lógica meramente burocrática. A escola deveria ter 21 assistentes operacionais, mas só tem 17 e vai começar com apenas 13". A secundária Rainha Dona Amélia é apenas um exemplo do que se passa em todo o país, garantiu.

Um problema com 30 anos e ainda por resolver

No ano passado, o Governo anunciou a abertura de concursos para a contratação de mais de mil funcionários, mas a presidente do Sindicato dos Técnicos, Administrativos e Auxiliares de Educação do Sul e Regiões Autónomas (STAAESRA), Cristina Ferreira, garante que estes concursos "não vieram resolver absolutamente nada".

Segundo Cristina Ferreira, "a maioria das pessoas que concorreu já estava a trabalhar nas escolas" a meio tempo e passaram a tempo inteiro. Resultado: "Não houve nenhum acréscimo de pessoal", alertou, em declarações à Lusa.

Além disso, os funcionários estão cada vez mais cansados, mais velhos e há cada vez mais casos de baixas prolongadas, descreveu Cristina Ferreira, lembrando que este é um "problema que se arrasta há 30 anos".