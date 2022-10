E se um rei português tivesse chegado ao trono espanhol?

Entre os conturbados anos de 1868 e 1870, a candidatura de um rei de Portugal ao trono de Espanha foi insistentemente promovida, contando com apoios nos dois países ibéricos. À época, o iberismo era promovido por diversas personalidades, como o duque de Saldanha, Teófilo Braga, Latino Coelho, ou o general progressista espanhol Juan Prim. O enquadramento europeu era então favorável à formação de grandes Estados com heranças históricas e culturais de base comum, princípio que norteou o nacionalismo oitocentista.

Após a deposição de Isabel II de Espanha, em 1868, a imprensa europeia começou a publicar toda a espécie de rumores sobre qual a dinastia que iria substituir a de Bourbon, isto porque a hipótese republicana parecia pouco viável. Então, e com exceção da Suíça, todos os outros Estados europeus eram monarquias, incluindo França, que tinha um imperador, Napoleão III (o chamado II império, 1852-1870).