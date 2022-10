Muito tempo passado nas redes sociais aumenta risco de jovens sofrerem de ansiedade ou depressão

Os adolescentes que passam mais tempo nas redes sociais têm maior probabilidade de sofrer de isolamento social, ansiedade ou depressão, revela um estudo publicado esta quarta-feira a revista médica “JAMA Psychiatry”.

Os pesquisadores da escola de saúde pública Johns Hopkins Bloomberg, em Baltimore (EUA), concluiram que, para os jovens entre os 12 e os 15 anos que passam mais de seis horas por dia no Facebook, Instagram, Twitter e outras redes sociais, o risco de desenvolverem esses tipos de problemas de saúde mental é quase três vezes superior. “Foi uma associação bastante clara”, afirmou Kira Riehm, uma das investigadoras.

Realizado entre 2013 e 2016, com base em dados nacionais sobre 6.600 estudantes, o estudo aponta também para a probabilidade quatro vezes maior de estes jovens terem outro tipo de problemas de saúde mental, quer do foro interno, quer manifestando-se na relação com os outros, como a prática de bullying ou dificuldades em prestar atenção.

Em relação ao tempo dedicado às redes sociais, menos de 17% dos adolescentes disseram não as usar, Cerca de 32% disseram que passavam nelas menos de 30 minutos por dia; 31% estimaram dedicar-lhes entre 30 minutos e três horas; 12% responderam passar online entre três a seis horas e 8% disseram que usavam as redes sociais mais de seis horas por dia.

O estudo vai ao encontro das conclusões inscritas noutras pesquisas, ainda que nenhum tenha conseguido explicar o porquê desse impacto nos adolescentes, adiantou Kira Riehm. Uma das hipóteses de trabalho é que as redes sociais prejudiquem a auto-estima de um adolescente, criando a ilusão de que todos os outros estão mais felizes e melhores do que ele.

Outros especialistas chamam a atenção para a dificuldade de, a partir de estudos deste género, se perceber se é o uso das redes sociais que provoca estes problemas de saúde mental ou se são as crianças que os têm que se sentem mais atraídas pelos media sociais.