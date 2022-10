Dez chefes de equipa e dez internistas das urgências do Hospital Garcia de Orta demitem-se em bloco

Dez chefes de equipa das urgências e igual número de médicos internistas que trabalhavam no mesmo serviço apresentaram nesta quinta-feira a demissão no Hospital Garcia de Orta, em Almada. As demissões, de acordo com um comunicado emitido pela Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, foram apresentadas em bloco.

A decisão dos internistas "deve-se à decisão do Conselho de Administração de retirar a Cirurgia Geral da presença física no Serviço de Urgência", explica o comunicado. "É evidente que isso levará a um esgotamento ainda maior dos Internistas na Urgência, para além de pôr em perigo os doentes do foro cirúrgico, que ficam dispersos numa amálgama de doentes ainda maior", alerta a SPMI.

A Sociedade diz que a atitude de protesto "deve merecer uma atenção especial, porque no Hospital Garcia de Orta a Medicina Interna tem dado provas de enorme capacidade de trabalho e iniciativa, sendo considerada como exemplo no caso da Hospitalização Domiciliária", e expressa "solidariedade", esperando que "o Conselho de Administração reveja rapidamente a decisão tomada, porque estão em causa o desrespeito pelos especialistas de Medicina Interna e, mais do que tudo, a assistência médica segura a que todos temos direito".