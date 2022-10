Asteróide que matou os dinossauros provocou mega-tsunami e nuvem de fumo que arrefeceu o planeta

"Fritámo-los e depois congelámo-los". É assim que Sean Gullit, investigador do Instituto de Geofísica da Universidade do Texas, descreve o que aconteceu aos dinossauros quando um gigantesco asteróide atingiu a Terra a grande velocidade, com um poder semelhante ao de dez mil milhões de bombas atómicas como as usadas pelos EUA no Japão.

O asteróide, com dez quilómetros de comprimento, atingiu um local agora chamado Chicxulub - na atual província de Yucatán, no México - identificado há apenas quatro décadas como o local desse evento decisivo na história do planeta. O impacto foi tão brutal que abriu uma cratera com 180 quilómteros de largura e provocou incêndios a centenas de quilómetros de distância, bem como um enorme tsunami e uma nuvem de fumos que arrefeceu bastante o clima no planeta.

Foi este último, em última análise, que levou ao fim dos dinossauros, e de uns estimados 75% da vida na Terra. Gullit e a sua equipa recolheram amostras na cratera que revelam alguns factos surpreendentes. Primeiro, que nas 24 horas iniciais a seguir ao impacto cerca de 130 metros de sedimentos se acumularam no local, parte deles levados pelas águas do tsunami.

Outro facto que chama a atenção é a ausência de enxofre, substância em que as rochas à volta do local são ricas. Isso terá a ver com o facto de o choque ter dispersado o enxofre na atmosfera, formando aerosóis de sulfatos e contribuindo decisivamente para criar a tal nuvem de fumo que fez baixar as temperaturas durante anos.

Entretanto, muitos animais já tinham morrido vítima do tsunami ou dos incêndios, ou mesmo de rochas atiradas pelo ar em grande velocidade. Gullit explica que mesmo um animal a 1500 quilómetros de distância da cratera rapidamente teria sido incinerado.

As temperaturas rapidamente começaram a descer, reduzindo-se gradualmente em 7 graus. "Vista do espaço, a Terra provavelmente já não teria aquele aspeto familiar de mármore azul, e levaria talvez duas décadas até se limpar completamente", diz o investigador.

O estudo, o primeiro a descrever em pormenor e com evidência fóssil a evolução nas horas após o impacto do asteróide, saiu esta semana na Proceedings of the National Academy of Sciences.