Com quantas beatas se faz uma prancha de surf? Projeto inovador dá mote a campanha pelo ambiente

Nada menos que 10 mil beatas apanhadas na costa da Califórnia valeram a Taylor Lane, em 2017, um prémio internacional. Não as beatas propriamente ditas, mas a criatividade de as usar para construir uma prancha de surf, artigo que submeteu a concurso, respondendo ao desafio de apresentar uma solução para o reaproveitamento de materiais vulgarmente tratados como ‘lixo’.

Desse projeto desenvolvido pelo designer industrial acabaria por nascer um outro, com Ben Judkins, operador de câmara. Os dois americanos tomaram a seu cargo o The Cigarette Surfboard, que levou mais longe a ideia das pranchas feitas com os restos dos cigarros, e à boleia do qual viajam, promovendo de caminho ações de sensibilização.

É com esse intuito que estão a produzir um um documentário (a concluir em 2020), que parte das beatas para fazer uma reflexão “ sobre a cultura de plástico de uso único e como isso está a afectar os oceanos”. Imagens com muito surf é certo, mas que funcionem como um alerta para os problemas ambientais, dando voz a diferentes especialistas, associações e ativistas, todos os que possam ajudar a explicar as consequências da poluição dos oceanos e o que fazer para a resolver

As suas pranchas – que também contêm espuma de polietileno de caixas de peixe - têm sido bem recebidas. Foram mesmo convidados a visitar o Havai, gentileza do músico, surfista e grande defensor do ambiente Jack Johnson, que experimentou fazer-se às ondas com uma das criações da dupla. “As primeiras vezes precisei de me habituar, como em qualquer boa prancha”, revelou, garantindo que o produto ficou aprovado.