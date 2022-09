Loading...

Sociedade Ao vivo na redação: os novos iPhones e todas as outras novidades da Apple

No dia em que o gigante tecnológico norte-americano apresentou novas gerações da maior parte dos seus dispositivos, João Miguel Salvador, jornalista do Expresso, e Lourenço Medeiros, editor de novas tecnologias da SIC, analisam as apostas de Tim Cook. Do iPhone ao Apple Watch, passando pelo iPad e sem esquecer os serviços de streaming de jogos e de televisão, estes são os novos produtos da marca da maçã

10 Setembro 2019 20:43