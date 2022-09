Aeroporto do Montijo. Avaliação ambiental “não será condicionada”

Ouvido na comissão parlamentar de Economia, Inovação e Obras Públicas, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Nuno Lacasta, recusou, esta terça-feira, “opinar” sobre as medidas de mitigação e compensação apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental, por este se encontrar em consulta pública até 19 de setembro. Porém, Nuno Lacasta, garantiu aos deputados que a agência que tutela “tem completamente salvaguardada a autonomia técnica”. “Não fomos nem seremos em momento algum condicionados”, acrescentou.

Classificando o processo de avaliação de impacte ambiental como “complexo”, o presidente da APA informou que já receberam “mais de 600 contributos” no âmbito da consulta pública e que já fizeram “mais de 120 perguntas” à ANA – Aeroportos de Portugal, dona da obra. Também indicou que a autoridade ambiental poderá acrescentar, complementar ou substituir as medidas de mitigação propostas pela ANA. Entre os impactos em avaliação e as medidas para os compensar estão a possibilidade de colisão de aviões com aves (birdstrike), a afetação das aves que nidificam e se alimentam no estuário do Tejo, a poluição do ar e o ruído que afetam as populações da zona, as acessibilidades ao aeroporto, ou os riscos de contaminação dos aquíferos entre o Tejo e o Sado.

Sem responder ao porquê da escolha de Montijo e de Alcochete como os dois únicos locais para sessões de esclarecimento público, tendo em conta que as populações dos concelhos do Barreiro e da Moita serão as mais afetadas pelo ruído provocado pelos aviões, Nuno Lacasta limitou-se a dizer que “foi a opção” tomada e que “a participação do público não se esgota nestas duas sessões”.

O responsável aproveitou também para lembrar que “temos a avaliação de impacte ambiental mais rápida do mundo”, uma vez que a APA tem apenas 100 dias para tomar uma decisão. Tendo em conta que a consulta pública termina a 19 de setembro. E frisou que a APA precisa de tempo para analisar todos os contributos (incluindo pareceres de entidades da administração pública e dos municípios). Como tal, a decisão só será tomada depois das eleições legislativas, já que duas semanas (as eleições são a 6 de outubro) não chegam para elaborar uma decisão final.

“A ANA é a entidade menos transparente que temos”

Antes de Nuno Lacasta, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas ouviu dirigentes das associações ambientalistas Zero e Quercus.

O presidente da Zero, Francisco Ferreira, sublinhou o impacto que a insfraestrutura aeroportuária terá “do ponto de vista da saúde pública, com os problemas de ruído e poluição durante 40 anos” e acusou a ANA de ser “a entidade menos transparente que temos”. Em causa, explicou, está o facto desta entidade “encobrir dados” sobre a população afetada pelo ruído provocado pelos aviões sobre Lisboa e ainda não ter o Plano de Ação do ruído para 2019-2023 aprovado. E lembrou que outros aeroportos, como o de Amesterdão fornece essa informação em tempo real.

O presidente da Zero lembrou também que “a construção de um grande empreendimento aeroportuário deve ser alvo de uma avaliação ambiental estratégica”. Porém, como em nenhum dos planos ou programas estratégicos existentes é referido o aeroporto do Montijo, essa avaliação continua a não existir. A Zero apresentou há um ano uma queixa contra o Estado Português por causa da inexistência de Avaliação Ambiental Estratégica, mas não teve qualquer respostas de Bruxelas até agora. A vice-presidente da Zero, Carla Graça, assumiu que a Zero vai emitir um “parecer desfavorável” ao projeto do Montijo.

Contudo, para admiração de vários dos deputados presentes, o presidente da Quercus, Paulo do Carmo, considerou que “a solução do aeroporto do Montijo será a menos má”. O ex-vereador socialista da Câmara de Grândola que agora dirige a Quercus, sublinhou a importância do projeto para a economia do país, e considerou que a alternativa Alcochete “obrigaria à destruição de centenas de sobreiros”, mas que no caso da opção Montijo “os efeitos não serão assim tão negativos e as aves acabarão por se habituar”.