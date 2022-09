Santander atribui 40 bolsas para alojamento a alunos que estudem no Porto

Se a falta de residências universitárias é um problema nacional, é nos maiores centros urbanos que a ausência de alojamento a preços acessíveis mais dificulta a vida aos 42% de alunos deslocados inscritos em instituições de ensino superior. A cidade do Porto, com vagas para apenas 10% dos universitários que são de fora da cidade e rendas que chegam a ultrapassar os 400 euros por quarto, é uma das zonas mais problemáticas. E foi por isso a escolhida pelo Santander para o seu projeto-piloto de bolsas para alojamento universitário.

O programa Bolsas Santander+Perto prevê uma parceria com a residência Livensa Living Porto Campus e a disponibilização de 40 camas em quarto duplo, que serão comparticipadas por cada aluno num montante de 100 euros/mês.

As candidaturas (online) decorrem até 16 de setembro e dirigem-se a todos os estudantes com nacionalidade portuguesa, entre os 17 e os 23 anos, inscritos numa licenciatura ou mestrado integrado numa instituição de ensino superior do distrito do Porto. As condições socioeconómicas dos candidatos, a distância a que se encontram de casa e o mérito são os critérios para a atribuição das bolsas.

Dependendo da avaliação que for feita, o programa pode vir a ser alargado a outras cidades do país, anuncia a instituição bancária.