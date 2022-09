O calor veio para ficar...pelo menos mais uma semana

As temperaturas máximas vão manter-se elevadas durante a maior parte da próxima semana, ultrapassando os 30 graus em várias regiões do país. Contudo, os termómetros vão descer ligeiramente entre segunda e terça-feira, devendo voltar a aumentar até 15 de setembro.

“O tempo deverá manter-se quente e seco, com as temperaturas elevadas, durante este fim de semana sobretudo nos distritos de Santarém, Lisboa e Setúbal. Mas a situação deverá alterar-se provisoriamente no início da próxima semana ”, diz ao Expresso Ângela Lourenço, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em causa estará a influência do ar predominantemente marítimo a partir da tarde de domingo até terça-feira, que conduzirá à descida ligeira da temperatura e ao aumento da humidade sobretudo nas regiões do litoral.

“Durante dois dias deixaremos de ter noites tropicais e em algumas regiões do norte, como no Porto, por exemplo, as temperaturas máximas poderão descer de 17 para 14 graus”, sublinha Ângela Lourenço.

A partir de quarta-feira, as temperaturas máximas deverão voltar a subir face à predominância de ar mais quente e seco, com valores baixos de humidade relativa em todo o território do continente.

“Entre terça e quarta-feira deveremos assistir a uma subida das temperaturas máximas na ordem dos 3 a 5 graus. Na capital, por exemplo, os termómetros deverão aumentar de 25 para 29 graus, sendo que no resto da semana é de esperar que as temperaturas máximas sejam superiores aos 30 graus em todo o país, com o céu pouco nublado ou limpo”, acrescenta a especialista do IPMA.

A justificar este quadro estará a mudança de posição do anticiclone dos Açores para nordeste, o que favorecerá a entrada de ar seco e quente do norte de África na Península Ibérica.

Questionada sobre a onda de calor, Ângela Lourenço refere que as estações meteorológicas do IPMA em Alvalade e Elvas confirmam essa situação nas regiões uma vez que “em pelo menos seis dias consecutivos a temperatura máxima diária foi superior a cinco graus centígrados face ao valor médio diário.”

Por sua vez, as estações meteorológicas de Santarém, de Dois Portos (Torres Vedras), de Lisboa e de Setúbal indicam que essas regiões também deverão estar a entrar em onda de calor.

O Governo declarou a Situação de Alerta até ao próximo domingo, face à subida das temperaturas e ao consequente aumento do risco de incêndio em várias regiões do país.