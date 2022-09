Fogo em Baião mantém frente ativa com evolução favorável

O incêndio que lavra em Baião há várias horas mantinha, às 18h10, uma frente ativa na zona de Viariz, disse à Lusa o comandante de Santa Marinha do Zêzere, que previu uma evolução favorável para as próximas horas.

"A frente está ativa, mas tem vindo a ceder", afirmou Márcio Vil, referindo que os meios de combate no terreno têm permitido controlar o incêndio florestal, apesar do vento forte que se faz sentir na região. Referiu também que não há casas em risco e que a frente ativa tem cerca de 150 metros de extensão, em zona de matos.

No combate às chamas encontravam-se àquela hora 186 operacionais, de várias corporações, apoiadas por 56 viaturas, um meio aéreo e duas máquinas de rasto. As chamas deflagraram na quinta-feira à noite, na localidade de Teixeira e Teixeiró, concelho de Baião, distrito do Porto.