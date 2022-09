A sustentabilidade do turismo vai estar em debate na Estufa Fria

Portugal continua a bater recordes em termos de turismo. Em 2018, 22,8 milhões de turistas passaram por Portugal (mais 7,5% que em 2017). E no primeiro semestre de 2019, os estabelecimentos hoteleiros nacionais receberam 12,1 milhões de hóspedes (mais 7,6% do que no mesmo período em 2018). A nível internacional o número de turistas multiplica-se mais rapidamente do que a população mundial. Esta quase triplicou entre 1950 e 2013, enquanto o turismo mundial cresceu 4000% só nesse período. E a pegada ecológica desta indústria agrava-se.

Porém, a indústria do turismo não prevê a diminuição de turistas, mas sim formas de atenuar a sua pegada ecológica. É neste contexto que o Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) — entidade privada que presta serviços de engenharia e consultoria técnica a diferentes setores industriais —- decidiu organizar um debate sobre a sustentabilidade do sector, com o apoio do Turismo de Portugal. O evento, intitulado “A indústria do Turismo a caminho da sustentabilidade”, acontece esta segunda-feira na Estufa Fria em Lisboa

“Há mais de 1,5 mil milhões de turistas a circular no mundo anualmente e dentro de 10 ou 20 anos podem ser dois mil milhões, o que torna este um dos sectores mais importantes”, afirma Pedro Matias. Para o presidente do ISQ, “não podendo impedir as pessoas de viajar, temos de amortecer o impacto ambiental dessas viagens e encontrar soluções de engenharia e modelos de negócio que permitam atenuar esses impactos”.

Como exemplo, o gestor refere "a aplicação de uma solução de eficiência energética que permitiu uma poupança de 25% no consumo de energia no hotel Corinthias em Lisboa, o que corresponde a uma redução de perto de 300 toneladas de CO2 e que pode ser aplicado em todos os hotéis do país".

No encontro da Estufa Fria vão ser apresentados vários exemplos de soluções nacionais e internacionais que permitem reduzir a pegada ecológica do turismo, não só ao nível da eficiência energética e da aposta em energias renováveis, como ao nível da poupança de água ou da redução de produção de resíduos, que podem ser transformados em matéria prima. Entre os exemplos possíveis dentro da economia circular, o presidente do ISQ lembra que se podem “transformar beatas de cigarro recolhidas nos hotéis em tijolos” ou "criar hortas verticais tecnológicas sem pesticidas, que permitem poupanças de água na casa dos 98%", reduzindo assim a pegada ecológica.