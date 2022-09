Morreu piloto de helicóptero que caiu no incêndio de Valongo

Morreu o piloto do helicóptero que caiu em Sobrado, no concelho de Valongo, durante o combate a um incêndio, confirmou o Expresso junto da Afocelca, detentora da aeronave envolvida no acidente e que funciona como um grupo de bombeiros privados que, por vezes, é chamado ao serviço pela Proteção Civil, explica a mesma fonte.

Noel Ferreira, 36 anos, era militar da Força Aérea - integrado na esquadra dos helicópteros militares EH-101 - e estava de férias. Antes, pediu autorização para pilotar aeronaves civis. “Seguiu o processo que devia seguir, pediu autorização e foi-lhe dada”, diz ao Expresso fonte da Força Aérea. O piloto, segundo noticia o "DN", era também, comandante dos Bombeiros Voluntários de Cete, Penafiel,

“A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado em solo”, adiantou Carlos Alves, o comandante distrital da proteção civil do Porto à Lusa. O alerta para o incêndio foi dado pelas 16h05.

Segundo informação da Proteção Civil, na página oficial consultada pelas 16h45, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos.

A Afocelca é um agrupamento complementar de empresas criado em 2008 e que atualmente se mantém “com as empresas florestais do grupo The Navigator Company e do grupo ALTRI”. ao que o Expresso apurou, este corpo de bombeiros tem como objetivo proteger os terrenos das empresas, mas é chamado regularmente a intervir no combate a incêndios noutras zonas ao serviço da Proteção Civil.

Ao "Jornal de Notícias", uma testemunha ocular disse ter visto o helicóptero colidir com um poste de alta tensão, antes de se ter precipitado em direção ao solo. Após a queda terá havido uma explosão provocando um foco de incêndio.

"Bateu num cabo de alta tensão. Vimos uma faísca quando a hélice bateu. Deu duas voltas no ar e caiu", afirmou ao mesmo jornal outra testemunha do acidente. ESta testemunha, identificada como Manuel Esteves, acrescentou que o helicóptero tinha acabado de deixar cinco tripulantes no solo, confirmando a informação prestada à Lusa pelo comandante distrital da proteção civil do Porto.

Em desenvolvimento