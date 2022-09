Helicóptero cai em Sobrado, Valongo, durante combate a incêndio

Um helicótero caiu esta quinta-feira em Sobrado, concelho de Valongo, durante o combate a um incêndio, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Valongo. O alerta para o incêndio foi dado pelas 16h05.

O piloto era o único tripulante do helicóptero disse à Lusa o comandante distrital da proteção civil do Porto. "A brigada de operacionais de combate a incêndio estaria fora do helicóptero, teriam ficado em solo", adiantou Carlos Alves.

Segundo informação da Proteção Civil, na página oficial consultada pelas 16h45, no combate às chamas estavam 47 operacionais, apoiados por 10 viaturas e dois meios aéreos.

