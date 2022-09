Suspeito de homicídio de publicitário confessou crime

O Tribunal de Sintra aplicou a medida de coação mais grave para o autor do homicídio de José Manuel Costa. O juiz do Tribunal de Sintra argumentou com o "forte" perigo de fuga e de perturbação da ordem e ordem públicas para determinar que o suspeito aguarde o julgamento em prisão preventiva.

Segundo uma fonte próxima do processo, Jefferson S. aceitou prestar declarações perante o juiz e assumiu a prática dos factos. O suspeito é natural do Pará, no Brasil, e tem 24 anos.

José Manuel Costa, tinha 54 anos e era charmain da "Sustainable Society Initiative", a agência de comunicação do Continente. Tinha conhecido o suspeito do homicídio há poucos meses e manteria com ele uma "relação superficial". O móbil do crime terá sido uma discussão entre ambos motivada por "razões pessoais", explicou uma fonte policial.

José Manuel Costa foi morto com mais de dez golpes em várias zonas vitais do corpo com uma "arma branca de grandes dimensões" que ainda não foi recuperada. Depois de ter cometido o crime, Jefferson S. foi para Espanha mais de uma semana e foi detido pela Polícia Judiciária quando voltou.O crime foi cometido a 12 de agosto e esteve em fuga durante vinte dias.