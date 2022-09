Queda de helicóptero de combate a incêndios faz um ferido em Pampilhosa da Serra

Uma pessoa ficou ferida esta quinta-feira na sequência da queda de um avião de combate a incêndios em Pampilhosa da Serra. A informação foi avançada ao Expresso pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, e confirmada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

Segundo fonte do CDOS, o helicóptero, que se preparava para ajudar a combater um incêndio no distrito de Castelo Branco, caiu durante a descolagem da pista do Centro de Meios Aéreos, tendo um dos seus ocupantes, um militar do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR, ficado ferido, embora sem gravidade.

O militar terá sido assistido no local, não tendo o CDOS avançado qualquer informação sobre se foi transportado, ou não, para o hospital.