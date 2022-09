Inquérito sobre Sustentabilidade: A “crise” continua a assombrar os portugueses, mas há uma nova atitude face às questões ambientais

Perante uma pergunta aberta sobre as suas principais preocupações, os portugueses revelam que “o desemprego”, seguido do “baixo poder de compra” associado a “baixos salários”, é o que mais os deixa inseguros. Esta é uma das constatações do Grande Inquérito sobre a Sustentabilidade em Portugal, que é apresentado esta quarta-feira, em Lisboa.

“Apesar de todos os indicadores revelarem melhorias na economia, e de se ter registado a descida do desemprego, que passou de 14,3% para 7,4%, persiste o sentimento de que as pessoas vivem à pele e a crise surge como uma espécie de espectro”, afirma Luísa Schmidt. A socióloga co-coordenou com Mónica Truninger o estudo agora tornado público.

O inquérito teve por baixo uma amostra de 1600 inquiridos e foi elaborado por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio da Missão Continente.

O objetivo das perguntas mais abertas era “perceber de que modo a sustentabilidade, enquanto preocupação pública, se inscreve e distribui no conjunto das preocupações gerais”, e concluíram que “os portugueses estão inseguros quanto à sustentabilidade das suas vidas económicas particulares”. 53,5% dos portugueses consideram que a crise não passou e apenas 29,8% a consideram ultrapassada.

E perante a questão de um “hipotético” aumento do rendimento disponível, os inquiridos optam por, em primeiro lugar, investi-lo em “cuidados de saúde” (50,5%, maioritariamente com mais de 64 anos e menos escolaridade e rendimentos), seguido de “poupança” (47,8%), e em terceiro lugar vêm as “férias” (38%), “como válvula de escape e sonho”.

Em segundo e terceiro plano, as preocupações incidem respetivamente no “abalo de confiança no Estado”, face à ideia de “corrupção” ou à “falência funcional do Estado”; e no receio de “desarmonia e de discórdia social”, perante o que consideram uma “economia frágil”.

50% admitem mudar a dieta alimentar

Já as questões ambientais surgem em quinto lugar nas preocupações, sobretudo associadas à “poluição dos oceanos”, seguida das “alterações climáticas”, da “degradação da natureza” e do“aumento dos desperdícios”. E são sobretudo as mulheres e as populações mais jovens e escolarizadas que as revelam.

“As pessoas deixaram de frequentar tanto os centros comerciais e usam mais os espaços públicos que querem ver bem mantidos”, explica a socióloga Luísa Schmidt.

Curiosamente, os incêndios em Portugal surgem num segundo nível de problemas que causam receios. “Não deixa, contudo, de ser assinalável que num país que foi recentemente tão fustigado pelos incêndios e também pela seca, estes não sejam problemas mais mencionados até comparativamente às categorias genéricas como ambiente e poluição”, sublinha Mónica Truninger. “As pessoas vivem no seu pequeno mundo e não relacionam a sustentabilidade ambiental, social ou económica com a cidadania”, lamenta Luísa Schmidt.

Já as preocupações quanto ao “excesso de consumo” revelam, segundo as sociólogas, “uma boa associação entre o sistema económico e a consciência e responsabilização individuais”.

Porém, são sobretudo mais uma vez as mulheres, os mais jovens e os com maior escolaridade e rendimento a revelar preocupações associadas à sustentabilidade ambiental e económica associada ao consumo. São estes que mais dizem optar por uma alimentação de maior base vegetal e biológica.

Apesar de os produtos de origem animal (carne e peixe) ainda ocuparem uma posição central nas refeições, segundo o estudo, “o valor médio de cerca de duas refeições principais de base vegetal por semana não é negligenciável”.

E elas comem menos carne que eles. “Os homens tendem a comer, em média, quase mais uma refeição semanal com carnes vermelhas do que as mulheres". No entanto, os inquiridos revelam uma “disposição para a redução do consumo de carne (50,6%) e para seguir uma alimentação de base vegetal (45,1%).

Também se assiste a uma “tendência crescente da utilização das feiras e mercados ou compras diretas ao produtor”, indica Luisa Schmidt, lembrando que “as cadeias de hipermercados já estão a ir ao encontro dessas tendências com as novas áreas de produtos biológicos ou com as feiras”.

Em Portugal, a “mudança de paradigma social” (substituição dos valores do interesse humano pelos valores ecológicos” ainda está em curso, mas o estudo indica que “os portugueses mostram bastante consenso no apoio aos valores ecológicos" e “têm consciência dos actuais abusos sobre a Natureza e o Ambiente". Cerca de metade (52,3%) concorda que "a preservação e abundância de recursos depende sobretudo da sua boa gestão e, portanto, está ao alcance da Humanidade”, enquanto cerca de um terço (31,5%) acha que “a natureza conseguirá por si só resolver os problemas criados pela intervenção humana”.

Em suma, as investigadoras verificam “que os valores ecocêntricos predominam entre os portugueses, reafirmando-se e tornando-se mais fortes comparativamente ao inquérito anterior de 2016”.