Aplicação que permite a qualquer pessoa substituir a cara de atores pela sua em cenas de filmes está a causar preocupação

Em calão tecnológico, é o chamado 'deepfake'. Uma aplicação chinesa que permite a qualquer pessoa fundir as suas feições no corpo de uma celebridade, geralmente personagens de televisão ou de cinema, está a gerar preocupações sobre privacidade e não só. Em particular, teme-se que possa vir a ser usada para difamar e manipular ou, mesmo, para roubar dinheiro em bancos.

A aplicação, que tem por nome Zao e passou a estar disponível no final de agosto e tornou-se rapidamente viral. Após fornecerem uma série de selfies onde aparecem a fazer diferentes expressões e gestos faciais, milhares de pessoas comuns puderam ver-se no meio de cenas de filmes como se fossem eles os atores ou os personagens.

Além das quebras de privacidade, das ofensas ao direito à imagem e do potencial para espalhar informação falsa em contextos muito diversos, incluindo eleitorais, há questões de outro género. Desde logo, a possibilidade de a Zao ser usada para cometer fraudes bancárias, por exemplo, através de sistemas que processam pagamentos após reconhecimento facial.

Há ainda problemas de soberania individual. A empresa que disponibiliza a aplicação, nas suas definições de privacidade, determina que fica com todos os direitos do conteúdo produzido pelos utilizadores, que poderá licenciar e transmitir como entender.

Numa altura em que as ameaças da inteligência artificial ao cidadão comum se multiplicam, é mais um desenvolvimento que preocupa muita gente - ainda por cima, vindo da China, um país que instalou um vasto sistema de controle dos seus próprios cidadãos, a muitos níveis, servindo-se da tecnologia digital.

Várias plataformas digitais já anunciaram que não aceitarão vídeos oriundos da Zao nos seus sites. Ciente do potencial para embaraços, a empresa Momo Inc, antes conhecida por uma aplicação de encontros sentimentais que leva esse nome, disse que vai tomar em conta as reações surgidas.

"Compreendemos as inquietações sobre privacidade", disse numa declaração. "Recebemos o feedback e vamos consertar os coisas que não levámos em consideração, o que demorará algum tempo".