Lisboa e Porto não são das melhores cidades do mundo para a Geração Z

Os recém-licenciados que estão agora a entrar no mercado de trabalho pelo mundo inteiro fazem parte da geração mais digital de sempre e nem todos os países conseguem dar resposta às necessidades destes jovens. Num ranking com 110 cidades, Londres, Estocolmo, Los Angeles, Toronto e Nova Iorque são consideradas as mais atrativas para esta geração, nascida entre meados dos anos 1990 e 2010, conhecida como a ‘Geração Z’. O índice divulgado esta quarta-feira foi criado pela Nestpick, uma empresa agregadora de anúncios de casas para arrendar.

Nesta longa lista, as cidades de Lisboa e do Porto surgem fora dos primeiros 50 lugares: Lisboa ocupa a 58ª posição e o Porto a 73ª. A cada uma das 110 cidades incluídas neste índice, metade das quais europeias, foi atribuída uma pontuação com base num conjunto de 22 indicadores de áreas diversas, desde o nível de digitalização, à conectividade, segurança, igualdade de género ou acesso à Saúde.

As cidades de Lisboa e do Porto estão entre as 13 de todo o mundo onde é totalmente garantido o direito ao protesto, um dos itens considerados para a avaliação de cada local. O baixo custo de vida também dá às duas cidades portuguesas uma boa avaliação, assim como o nível de digitalização dos serviços públicos e investimento em telecomunicações, a ação das instituições públicas para promover a sustentabilidade ambiental e ainda o acesso à Saúde.

Os jovens que fazem parte desta geração já nasceram na era digital e “valorizam a segurança, diversidade e autonomia, que procuram alcançar de forma pragmática e determinada”, como sublinha a Nestpick, que procura com este estudo perceber a evolução demográfica das cidades e a procura desta geração. O ano de 1996 é considerado pelo reconhecido think tank americano Pew Research Center como ponto de separação entre esta geração e a anterior, a ‘Geração Y’ (conhecida como a dos ‘Millennials’), por conseguir separar duas fases sociais, políticas e tecnológicas distintas.

Já na capacidade de resposta do mercado dos videojogos, seja pelo número de empresas deste sector ou pelas plataformas de distribuição de videojogos digitais, a pontuação de Lisboa e do Porto é mais baixa. O mesmo acontece quanto ao número de empresas ligadas à inteligência artificial, por exemplo.

Pelo contrário, no topo deste ranking surgem as cidades de Londres (Reino Unido), Estocolmo (Suécia), Los Angeles (Estados Unidos), Toronto (Canadá) e Nova Iorque (Estados Unidos). O facto de Londres conseguir dar resposta em termos de igualdade de género e orientação sexual, promoção de sustentabilidade ambiental, acesso a cuidados de saúde, nível de segurança e direito ao protesto vale-lhe a maior pontuação. A isso soma-se a disponibilidade de atividades culturais como concertos, a existência de espaços de co-working e o nível de empreendedorismo social.

Já o nível de conectividade e a digitalização da banca são dois casos em que a cidade de Estocolmo aparece entre as cinco melhores de todo o mundo. Berlim é a única cidade que surge entre as melhores 10 e que está fora das 50 cidades com custo de vida mais alto.

No extremo oposto da lista está Lagos (Nigéria), Casablanca (Marrocos), Muscat (Omã), Jacarta (Indonésia) e Nova Deli (Índia) que surgem listadas como as piores cidades para os jovens destas idades.