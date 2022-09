Mais de 14 mil unidades de suplementos alimentares e anabolizantes apreendidos pela ASAE desde 2017

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, entre 2017 e o primeiro semestre de 2019, 14.280 unidades de suplementos alimentares e anabolizantes, confirmou ao Expresso aquela entidade.

As apreensões resultaram da fiscalização a 534 operadores económicos, entre eles farmácias, parafarmácias, estabelecimentos de venda de suplementos alimentares, atividades de e-commerce, instalações desportivas de uso público abrangendo ginásios, centros de fitness, academias ou clubes de saúde. Dessas indagações resultaram 17 processos crime e 77 processos contraordenacionais.

“Os suplementos alimentares são géneros alimentícios que se destinam a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, apenas podem ser postos à disposição do consumidor final sob a forma pré-embalada, sendo a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária a autoridade competente responsável pela definição das regras relativas aos suplementos alimentares, aquando da sua comercialização, bem como da definição das obrigações dos operadores económicos”, explica a ASAE ao Expresso. “Quanto aos esteróides androgénicos anabólicos, também conhecidos por anabolizantes são uma classe de hormonas naturais ou sintéticas, são substâncias derivadas da hormona masculina testosterona, em que o termo anabolizante significa que provoca aumento tecidular, nomeadamente muscular."

A ASAE informa ainda que participa este ano na “VIRIBUS”, uma operação internacional comandada pela EUROPOL, destinada a ações de fiscalização de venda online de suplementos alimentares, substâncias anabolizantes e alimentos destinados a grupos específicos, com substâncias medicamentosas, substâncias anabolizantes e substâncias não autorizadas.

Este tema voltou à ordem do dia após o internamento de Ângelo Rodrigues, de 31 anos, por alegada ingestão de anabolizantes e suplementos alimentares. O ator iniciou esta segunda-feira uma primeira sessão de tratamento em câmara hiperbárica, num mergulho seco que tem lugar no Hospital das Forças Armadas, no Lumiar (ver AQUI).