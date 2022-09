Já há pedidos de reembolso aos pais da Matilde

Os pais da bebé Matilde já receberam pelo menos um pedido de reembolso do donativo oferecido para a compra do medicamento inovador – o mais caro do mundo – para a atrofia muscular espinhal tipo 1, revela o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira.

Graças a uma campanha nas redes sociais, os pais de Matilde angariaram cerca de dois milhões e 500 mil euros para a compra do medicamento. Este valor, contudo, não foi gasto; o Estado acabou por assumir os custos da aquisição do tratamento.

Um dos doadores para a compra do medicamento disse ao “JN” já ter pedido o reembolso dos 100 euros que doou, tendo recebido resposta da mãe de Matilde, Carla Martins, a garantia que tal aconteceria. Porém, não foi dado nenhuma indicação de prazo.

Segundo especialistas ouvidos pelo matutino, o dinheiro deve ser devolvido. As pessoas “doaram com base num pressuposto que foi alterado. O que é lógico é devolver-se o valor ou, no mínimo, perguntar se querem o reembolso”, disse João Perry da Câmara, professor de Direito.