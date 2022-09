Cerca de 1400 menores são dados como desaparecidos em Portugal todos os anos

Na última década, as forças policiais registaram, em média, cerca de 1400 desaparecimentos de menores por ano, avança o “Jornal de Notícias” esta segunda-feira. Ou seja, a cada seis horas há um alerta de desaparicimento que chega às autoridades.

Tudo indica que esta tendência se irá manter este ano. Só no primeiro trimestre de 2019, a Polícia Judiciária (PJ), que concentra as comunicações de pessoas desaparecidas, registou cerca de 700 casos envolvendo menores.

De acordo com o jornal, na maioria dos casos, estão em causa adolescentes que decidiram fugir de instituições ou do lar familiar após zangas com os pais.

Apesar de serem quase todos ausências voluntárias, as autoridades são obrigadas, é claro, a desencadear processos para os localizar. Situam-se na faixa etária dos 12 aos 17 anos e são, geralmente, encontrados pelas autoridades ou por familiares, poucas horas depois.