Tolentino Mendonça nomeado Cardeal

José Tolentino de Mendonça vai ser nomeado Cardeal, anunciou o Papa Francisco este domingo. O Monsenhor Tolentino de Mendonça é atualmente arcebispo titular de Suava e arquivista e bibliotecário no Vaticano. Aos 53 anos, passa a ser o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício. O consistório para a criação de 13 novos cardeais (10 eleitores) está marcado para 5 de outubro, no Vaticano, avança a agência Ecclesia.

A nomeação faz do arcebispo madeirense o sexto cardeal português do século XXI e o terceiro a ser designado no atual pontificado. O nome de José Tolentino Mendonça foi o segundo a ser anunciado, numa lista que inclui colaboradores diretos do Papa Francisco e responsáveis de várias dioceses mundiais. O arcebispo português será o segundo membro mais jovem do Colégio Cardinalício, logo após D. Dieudonné Nzapalainga, cardeal da República Centro-Africana, com de 52 anos.

José Tolentino Calaça de Mendonça é natural do Machico, arquipélago da Madeira, foi ordenado padre em 1990 e bispo em 2018. Biblista, investigador, poeta e ensaísta, foi professor e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa e também diretor da Faculdade de Teologia da mesma instituição em 2018. É comendador da Ordem do Infante D. Henrique, título que lhe foi atribuído em 2001 pelo ex-Presidente da República Jorge Sampaio, e da Ordem Militar de Sant’Iago da Espada, esta última atribuída pelo antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva. No ano passado, orientou o retiro quaresmal que o Papa Francisco cumpriu em Ariccia, nos arredores de Roma.

Em julho, aceitou o convite de Marcelo Rebelo de Sousa para presidir no 10 de junho de 2020, “apesar das funções que exerce na Santa Sé”, onde é arcebispo titular de Suava. “É um homem do diálogo. É um homem da cultura, e um poeta sobretudo, mas também filosofo e ensaísta”, referiu na altura o Presidente da República.

O Colégio Cardinalício conta atualmente com 118 eleitores, 57 dos quais nomeados pelo Papa Francisco, e 197 cardeais com mais de 80 anos, que não têm direito a voto num eventual Conclave para a eleição de um novo Papa. Dos cadeais eleitores, 50 são europeus, 33 americanos e 31 oriundos da África e Ásia. Portugal teve até hoje 45 cardeais, o primeiro dos quais o Mestre Gil, escolhido pelo Papa Urbano IV (1195-1264).

O Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa, já manifestou “o mais profundo júbilo pela elevação do Senhor Dom José Tolentino de Mendonça ao Cardinalato”. Numa nota publicada no site oficial da presidência, o Presidente diz que “tenciona” estar presente na cerimónias de imposição do barrete cardinalício, afirma que esta nomeação é “o reconhecimento de uma personalidade ímpar, assim como da presença da Igreja Católica na nossa sociedade, o que muito prestigia Portugal”.