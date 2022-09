O que fazer para escapar à vigilância do Google

Há logo à partida um certo déjà vu neste assunto. Não por se escrever demasiado sobre o Google. Nunca será demasiado, considerando a enorme presença que adquiriu nas nossas vidas. É mais pelo seu carácter monolítico. Para onde quer que nos viremos, lá está ele, como um rochedo no meio do caminho. Na história recente do progresso tecnológico surgiram certas marcas comerciais que a dada altura se tornaram tão fortes no mercado que os seus produtos, por força do hábito, ficaram conhecidos pelo nome da marca. No mundo da fotografia, isso aconteceu com a Kodak durante boa parte do século XX, quando o seu domínio sobre a concorrência era tão grande que muita gente passou a chamar às câmaras fotográficas simplesmente Kodak. Claro que a Kodak é um exemplo ainda assim muito fraco em comparação com o tema deste artigo. Desde já, porque as pessoas não usavam as câmaras fotográficas a toda a hora.

Na era supersónica e hiperdiversificada da internet, onde tudo acontece precisamente a toda hora (e em todo o lado), o comportamento monolítico do mercado poderia parecer mais difícil de se instalar, mas a prova de que o efeito Kodak está mais vivo do que nunca é que ninguém se lembra de usar o termo “motor de busca” quando precisa de pesquisar alguma coisa online. Pesquisar e ‘googlar’ passaram a ser sinónimos. Os browsers mais populares, como o Firefox, o Safari e o Google Chrome, ele próprio um líder de mercado, integraram o Google de forma tão intuitiva nas suas ferramentas que deixou de ser necessário visitar a página inicial do motor de busca para procurar alguma coisa. Basta escrever uma palavra ou uma frase na janela no topo do browser que foi concebida originalmente apenas para digitar os endereços dos sites... e depois carregar no enter.