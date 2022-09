Esquiadora espanhola campeã olímpica vendeu a casa e desapareceu. Há nove dias

A primeira mulher espanhola a ganhar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno está desaparecida desde o dia 23, o último em que foi vista. A ex-esquiadora Blanca Fernández Ochoa deixou o cão aos cuidados da irmã, Hola, para poder viajar para as Astúrias onde disse pretender passar uns dias a descansar numa casa rural.

O carro, o Mercedes Classe A em que foi vista pela última vez, foi encontrado neste domingo de manhã, na serra de Madrid, e segundo as autoridades puderam esclarecer junto de caminhantes que passaram no local nos dias anterior não estaria estacionado há mais de 24 horas. As autoridades acalentam por isso a esperança de a encontrar viva. O veículo foi encontrado sem nenhum sinal de violência e está a ser neste momento analisado pela polícia.

Adrián Federici, cunhado de Blanca, casado com sua irmã Lola, com quem o cão ficou, confirmou ao jornal El Mundo essa informação: “O guarda diz que esse carro não estava lá à noite e vários caminhantes dizem a mesma coisa. Se assim for, seria uma excelente notícia, mas você tem que ver.”

Aos cunhados tinha dito que passava um momento complicado: “Acabara de vender a casa, o que foi um momento difícil. Mas agora estava be. Tínhamo-la convidado a viver connosco.”

Várias fontes avançaram ao jornal El Mundo que a esquiadora estava, por um lado, numa situação económica complicada, e vivia uma estabilidade mental frágil, por outro. Teria feito até um pedido de ajuda junto de alguns amigos que tinha na área desportiva, e recusara-se a participar em alguns eventos sociais.

Nasceu em Madrid a 22 de abril de 1963 e é mãe de Olivia Fresneda (que apresentou a queixa) e David Fresneda. Durante sua carreira desportiva venceu quatro vezes o Campeonato do Mundo. Foi distinguida pelo Conselho Superior desportivo, e recebeu o prémio Rainha Sofia. Em dezembro de 1994 ganhou a Medalha de Ouro da Real Ordem do Mérito Desportivo. Ochoa casou com o seu treinador em 1991, o italiano Daniele Fioretto, do qual se separou em 1994.