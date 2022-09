A Grande Invasão

Com a derrota das tropas portuguesas em Alcácer-Quibir, a 4 de agosto de 1578, Portugal entrava em transe. O saldo desta aventura africana fora terrível. Nove mil mortos e dezasseis mil prisioneiros. Praticamente todos os que tinham partido de Lisboa nesta cruzada fora de tempo. O rei, o jovem D. Sebastião (1554-1578), ainda sem descendentes, desaparecera em combate. E enquanto as principais famílias do reino choravam os seus mortos e se empenhavam em resgatar os que ainda estavam vivos, no horizonte prefigurava-se uma crise dinástica.

A D. Sebastião sucederia o seu tio, o cardeal D. Henrique (1512-1580), que por ser eclesiástico não podia ter filhos, pelo menos legítimos. A idade avançada do novo monarca — 66 anos — fez surgir vários pretendentes que sonhavam subir ao trono português. A maior parte deles, e os mais consistentes, eram netos de D. Manuel I: D. Catarina, duquesa de Bragança (filha do infante D. Duarte) D. Manuel Felisberto, duque de Saboia (filho da infanta D. Beatriz), Filipe II de Espanha (filho da infanta D. Isabel) e D. António, Prior do Crato (filho ilegítimo do infante D. Luís). Havia ainda outros com ligações mais longínquas ao rei Venturoso. Estavam nesse caso Alberto Rainúncio, príncipe de Parma, e a rainha-mãe de França, Catarina de Médicis.