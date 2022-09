Hospital das Forças Armadas pode vir a formar médicos para o SNS

Futuros médicos do Serviço Nacional de Saúde podem vir a ser formados no Hospital Militar, revela o “Diário de Notícias” esta sexta-feira. Esta possibilidade consta de um despacho assinado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, em julho, e que está disponível na página online do ministério.

Em março, o governante encomendou à ex-ministra da Saúde Ana Jorge um estudo sobre o Sistema de Saúde Militar (SSM). Passados três meses, a ex-governante entrou o relatório. E uma das conclusões é: “O HFAR pode constituir-se, não só como polo formador de médicos das FA como receber médicos civis do internato médico”.

O contributo do HFAR na “formação complementar” dos internos pressupõe que o hospital militar altere a lógica de utilização dos médicos ali colocados e que o HFAR seja reconhecido como instituição formativa pelas respetivas autoridades civis.

Esta não é a primeira vez que ministério da Defesa pondera investir na formação de profissionais de saúde. Em julho, o ministro Gomes Cravinho, no seu despacho o com as orientações para concretizar “a coerência e a sustentabilidade do SSM”, já havia determinado “como objetivo futuro que o HFAR obtenha, junto da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Enfermeiros, idoneidade formativa”.