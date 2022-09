Pais de Matilde estendem apoios a crianças com outras doenças neuromusculares

“Peço a todos os pais de crianças com [atrofia muscular espinal (AME) de] tipo 2 que entrem em contacto connosco”, afirmou Miguel Sande, o pai da bebé Matilde, criança que nesta semana recebeu o medicamento inovador (e caro) para a sua doença neuromuscular (a menina sofre de AME de tipo 1).

O desafio/convite foi feito na conferência de imprensa dada pelos pais de Matilde, em Queluz (na sala da Administração do condomínio do prédio onde residem). O encontro foi convocado para “esclarecer especulações”, como Sande chamou a notícias entretanto saídas sobre a forma como o casal está a gerir os donativos reunidos para custear o tratamento da filha.

Depois de ter informado que, de “forma direta”, já foram ajudadas “cerca de 10/12 crianças”, portadora de AME de tipo 1 mas também de outras doenças raras, Miguel Sande disse que o apoio será estendido aos portadores de AME de tipo 2, que se estima serem no país entre 70 a 80.

O auxílio já concedido (pagamento de equipamentos ou de terapias) ascende a um valor de “50 a 60 mil euros”, disseram os pais de Matilde. A conta onde estão os donativos tem um saldo próximo de 2,5 milhões de euros, revelaram.

O que está a suceder com os apoios angariados

No encontro com os jornalistas, Miguel Sande e Carla Martins tinham consigo dossiês com os extratos bancários e com os justificativos das despesas de cada um dos apoios prestados. O casal, que de início mostrou alguma relutância em falar de números, acabou mais para o final da conferência de imprensa por dar aos jornalistas a possibilidade de consultar a documentação dos dossiês (o que não foi feito).

Quanto ao facto de terem deixado de publicar os extratos da conta no início de julho, os pais da bebé disseram que foram "aconselhados” a tomar essa medida “por quem monitoriza a conta, a Caixa Geral de Depósitos (CGD)". A conta bancária foi autorizada pelo Ministério da Administração Interna.

Além do apoio direto já prestado e daquele que se predispõem a efetuar, Sande informou que já foi dada ajuda indireta a sete outras crianças. “Em eventos que estavam programados para ajudar a Matilde, nós pedimos para reendereçar essas iniciativas para outras famílias”, afirmou.

Questões sobre a gestão da conta bancária que tem os donativos surgiram quando se soube que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) iria custear o tratamento com o medicamento Zolgensma, estimado em dois milhões de euros. De início, admitia-se que o fármaco experimental seria ministrado nos EUA.

A partir do momento em que o Estado assume aquele pagamento, o valor angariado excede largamente as necessidades de outros tratamentos e de aquisição de equipamentos para a bebé.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira, os pais repetiram um argumento: a conta foi autorizada pelo MAI não apenas com a justificação de pagar a ida aos EUA, mas também para, noutro tipo de tratamentos e de apoios, “ajudar a Matilde e outras crianças”.

Questionado se algum dos doadores já pediu uma devolução do donativo efetuado (por uma eventual alegação de alteração das circunstâncias), os pais de Matilde responderam negativamente.

Semanas decisivas

“A Matilde está a reagir bem. As próximas semanas serão as mais críticas, pois é quando começarão a surgir efeitos adversos dos medicamentos”, disse Carla Martins, na primeira parte da conversa com os jornalistas, em que se falou sobretudo do estado de saúde da menina.

Matilde recebeu o tratamento na terça-feira e teve alta no dia seguinte (na altura, foi ministrado o mesmo fármaco a outra criança, Natália).

Matilde está agora em casa. O primeiro prepara-se para regressar ao trabalho (do qual está ausente há meses) na segunda-feira. Já a mãe vai por ora continuar em casa. “Gostava de voltar a trabalhar, claro que gostava, mas isso agora não será possível”.

Na família de Carla e de Miguel é o regresso à normalidade (a possível). “Vamos tentar voltar à nossa rotina, com as devidas reservas”. E são mesmo muitas: nos próximos dois meses, e se tudo correr bem, Matilde terá de ir todas a terças-feiras ao hospital. As análises serão sobretudo para avaliar a função hepática e o nível de algumas enzimas.