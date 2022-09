Vídeo sobre sobre as pradarias marinhas do Sado vai a Nova Iorque

Raquel Gaião Silva, uma jovem bióloga apaixonada por comunicação e sensibilização ambiental, é a autora do vídeo português que integra os 20 finalistas selecionados num concurso internacional promovido pela ONU, que vão ser apresentados na cimeira do clima que se realiza em Nova Iorque a 23 de setembro.

O vídeo, selecionado na categoria "Cidades e ação local no combate às alterações climática”, retrata a importância das pradarias marinhas enquanto reguladoras das alterações climáticas. Estas florestas marinhas têm “uma capacidade de sequestro de dióxido de carbono de aproximadamente 30 vezes a capacidade das florestas terrestres”, explica Raquel Gaspar, uma das duas dirigentes da Ocean Alive. “Se forem destruídas ou arrancadas, libertam o carbono ‘azul’ armazenado ao longo de centenas de anos.”

Esta organização não governamental do ambiente e as mariscadoras do estuário do Sado que com ela trabalham de forma proativa no projeto de conservação destas pradarias são as protagonistas do filme de três minutos que revela como a pequena ONG, dirigida por Raquel Gaspar e Sílvia Tavares, tem envolvido a comunidade piscatória na monitorização das ervas marinhas e do seu importante papel como agentes de mudança locais.

Se vencer em Nova Iorque, o vídeo será exibido na 25ª Conferência das Partes (COP25) sobre alterações climáticas, que se realiza no Chile, em dezembro. Além de dar a conhecer o projeto da Ocean Alive, no qual tem trabalhado como voluntária, Raquel Gaião Silva receberá o estatuto de Embaixadora da Juventude para as Alterações Climáticas. “A seleção do vencedor depende do voto público até 7 de setembro, através da visualização do vídeo na plataforma do Youtube, sendo que cada visualização equivale a um voto”, explica a Ocean Alive.

Um projeto que soma prémios

O projeto “Guardiãs do Mar” da Ocean Alive já recebeu vários prémios, entre os quais o "Terre de Femmes" e uma "bolsa de exploradores" da National Geographic. Com essa verba, Raquel Gaspar e Sílvia Tavares vão poder desenvolver o projeto de mapeamento das pradarias marinhas do estuário do Sado, em colaboração com as mariscadoras do Sado e dois investigadores da Universidade do Algarve. “O objetivo é elevar o estatuto de conservação das pradarias marinhas, que neste momento estão ameaçadas pelo projeto de dragagens no Sado.”

O Parque Marinho Professor Luiz Saldanha, em frente às praias da Arrábida, alberga uma destas pradarias que se estende por uma área do tamanho de 30 campos de futebol debaixo do mar. Este habitat funciona como maternidade e abrigo para muitas das espécies de peixes, moluscos e bivalves, algumas das quais servem de alimento à população residente de golfinhos roazes do Estuário do Sado.

“Mergulhei recentemente no estuário do Sado e observei uma grande turbidez e um bloom de algas que está a tapar a luz e a afetar as pradarias” (ver foto em baixo), conta Raquel Gaspar. A causa estará ligada ao uso de fertilizantes agrícolas e à atividade industrial nas margens no Sado, mas a bióloga teme que estas pradarias sejam ainda mais afetadas pelas dragagens previstas no projeto de “Melhoria da Acessibilidade Marítima ao Porto de Setúbal”. “A observação recente do estado das pradarias reforça o risco da degradação deste habitat pelo aumento da turbidez da água provocado pelas dragagens”, reforça, lembrando que “só há 190 sítios destes em Portugal e estes ecossistemas têm enorme valor no combate às alterações climáticas”.