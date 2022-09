Preço dos combustíveis baixa nos Açores a partir de domingo

O Governo dos Açores anunciou esta quarta-feira que, a partir de domingo, o preço máximo de venda dos combustíveis na região vai descer, consequência de no último mês se ter verificado "uma pequena descida dos preços dos combustíveis" na Europa.

Este mercado, diz uma nota enviada à imprensa pelo executivo, "serve de referência para a definição dos preços nos Açores, correspondente à média dos preços de venda ao público de 14 países naquele espaço em agosto".

Assim, vão registar-se uma descida de 0,5 cêntimos por litro no preço da gasolina 95, uma descida de 0,1 cêntimos no preço máximo do gasóleo rodoviário, do gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas, e ainda uma descida de 1,6 cêntimos no preço máximo do fuelóleo industrial.

A incidência fiscal nos Açores é inferior à do continente português em 10% na gasolina 95 octanas, em 20% no gasóleo rodoviário, em 73% no gasóleo colorido e marcado consumido na agricultura e nas pescas, em 37 % no gás butano e em 40% no fuelóleo industrial.

Os novos preços entram em vigor às 00:00 de domingo.