Hugo Strada publica vídeo de promoção com depoimentos de pais de menores

Um mês após a polémica, Hugo Strada publicou no seu canal do YouTube um vídeo promocional daquilo que promete ser um trabalho mais completo que se intitula “Toda a Verdade”. As imagens agora divulgadas mostram pais de jovens youtubers da Team Strada que asseguram que nunca houve problemas com os filhos e o agente. “Ele é como um pai para o meu filho”, diz uma das mães. Um pai sublinha as várias horas de trabalho com o grupo e que, por isso, se criaram laços familiares.

“Como prometido, a promo está aqui para todos!! Espero que tenham gostado mais um vez obrigado por todo o vosso apoio”, escreve na descrição do vídeo o youtuber de 36 anos, que é uma espécie de agente e mentor de uma equipa de adolescentes que publicam vídeos no YouTube, a “Team Strada”.

A primeira parte de “Toda a Verdade” vai ser publicada quando a meta das 30 mil visualizações for atingida. Bastou menos de uma hora para que o vídeo passasse as 20 mil visualizações no YouTube e que Hugo Strada fosse um dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

Há um mês, o YouTube anunciou o encerramento do canal da Team Strada após o Ministério Público abrir um inquérito e de a Comissão Nacional de Proteção de Jovens e Menores ter recebido várias queixas. Em causa pode estar um crime de importunação sexual, nomeadamente no episódio em que Hugo Strada filma uma rapariga na casa de banho, aparentemente contra a vontade desta. Se se tratar de uma menor de 16 anos, uma eventual acusação não depende de queixa da vítima. Se tiver mais de 16 anos, terá sempre de apresentar queixa. A idade da jovem não é clara nas imagens.

O caso mediatizou-se após Strada ter beijado na boca um jovem em direto num programa de televisão, na SIC Radical. Pouco depois, surgiu uma denúncia de João Sousa, o youtuber que decidiu, então, compilar num vídeo uma série de episódios que descreveu como “suspeitos”. Assim que o assunto ganhou dimensão, Hugo Strada publicou um comunicado no Instagram a anunciar que pretende “encaminhar o assunto para que sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade”. Diz-se alvo de “comentários difamatórios e de acusações” que repudia e que prejudicam o seu “bom nome” e alegou que terá havido “manipulação de imagens”.

Essa compilação reunia excertos de vídeos publicados no canal de YouTube do próprio grupo ao longo dos últimos meses. Num deles, vê-se Hugo Strada a entrar numa casa-de-banho que está a ser utilizada por uma das jovens agenciadas. Ela mostra desconforto pela situação, mas o youtuber mantém-se no local. O mesmo vídeo termina com Hugo Strada a tocar em fãs menores de idade de uma forma que repugnou muitos internautas. Além desta denúncia de João Sousa, surgiram mais imagens e vídeos no Twitter com o propósito de corroborar a denúncia.

Uma jovem que fazia parte da equipa contou no Twitter ter sido ameaçada depois de ter saído da equipa. “Vocês não sabem o quanto eu já chorei e os ataques de ansiedade que eu já tive por causa de estar ali. E depois de sair piorou. Mas uma pessoa não pode falar porque é ameaçada e tratada como merda e restos, apesar de ter feito tudo o que estava ao meu alcance para resolver as coisas numa boa.”

A jovem fala em “abuso psicológico” e “medo” — “cansei de estar calada e com medo. Isto é abuso psicológico. Eu sempre tive imensos problemas de ansiedade. Ele sabia e ainda conseguiu piorar tudo. O melhor foi a indireta que mandou num vídeo para mim e para o meu novo manager” — e acusou ainda Hugo Strada de não pagar “nos eventos” dos membros da equipa.

Na biografia do seu perfil, na rede social Instagram, Hugo Strada caracteriza-se como “artista e gestor de eventos, produtor, empreendedor, agente de músicos e influenciadores digitais”. Conta com 168 mil seguidores só nesta plataforma. No YouTube, o canal “Team Strada” conta com 189 mil subscritores. Hugo Strada e os seus agenciados participam várias vezes em encontros com centenas de fãs, muitas vezes em escolas básicas e secundárias. Também contam com presenças em programas de televisão e participações em videoclipes.