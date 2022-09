Exposição associa psiquiatria ao Holocausto e ao racismo. Coliseu de Lisboa afirma ter uma política “não discriminatória”

O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, remete para a entidade organizadora, a Comissão de Cidadãos para os Direitos Humanos (CCHR), a responsabilidade sobre a exposição que teve em exibição até esta terça-feira sobre a psiquiatria. Questionado pelo Expresso, o porta-voz daquela que é uma das maiores salas de espetáculos do país justifica apenas que a política do Coliseu não é disciriminatória.

“A política do Coliseu dos Recreios é não discriminatória, sendo da responsabilidade exclusiva das entidades promotoras o respectivo conteúdo. Razão porque as suas questões devem ser direcionadas para a entidade que nos solicitou a cedência do espaço”, refere apenas a nota por escrito às cinco questões apresentadas pelo Expresso.

A sala do Coliseu foi alugada pela Comissão de Cidadãos para os Direitos Humanos (CCHR) durante uma semana - de 20 a 27 agosto - por valores que não são revelados.

A CCHR promoveu nos últimos dias uma exposição no átrio do Coliseu dos Recreios em que são apresentados casos de várias pessoas que foram tratadas por psiquiatras, em que o holocausto e o racismo são associados a teorias psiquiátricas e em que a psiquiatria é definida como “uma indústria de morte”.