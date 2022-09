Álcool nas trotinetas. PSP deteve 31 condutores embriagados

Se beber, não ande de trotineta. Talvez seja este o mote da próxima campanha de sensibilização das forças policiais para o consumo de álcool. De acordo com o “Jornal de Notícias” esta quarta-feira, em apenas seis meses, as trotinetas elétricas já somam mais de uma centena de infrações em todo o país.

A condução sob o efeito de álcool é a principal contraordenação. Foram detetadas 36 infrações e 31 delas resultaram mesmo em detenções por ser taxa crime. A maioria das ocorrências deu-se em zonas de diversão noturna.

As multas por conduzir uma trotineta embriagado vão dos 125 aos 1250 euros. No pior dos casos, se a taxa de álcool for igual ou superior a 1,2g/l, é considerado crime punido com pena de prisão até um ano.

No mesmo período, as trotinetas estiveram envolvidas em 74 acidentes, dos quais resultaram 55 feridos ligeiros, de acordo com dados da PSP relativos aos distritos de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra.

A PSP também passou 36 autos de contraordenação “por estacionamento em locais destinados ao trânsito de peões”.