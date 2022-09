ADN de um parasita encontrado em fezes de puma com 17 mil anos

Numa província montanhosa da Argentina, foi encontrado o ADN mais velho jamais recolhido de um parasita. O ADN vem de uma espécie de lombriga e foi descoberto nas fezes de um puma que tem entre 16570 e 17000 anos, segundo revela a datação pelo carbono. "É o mais velho registo molecular de um parasita em todo o mundo", explicam os autores, e tem "implicações para a história biogeográfica dos parasitas e a história natural da região".

Publicado na revista "Parasitology", o estudo integra-se num projeto mais amplo que estuda as fezes como reservatórios de informação paleobiológica. Curiosamente, tanto o parasita em questão (nome oficial: Toxascaris leonina) como o animal onde se encontrava ainda hoje existem. No caso do parasita, ele aparece em cães, gatos e raposas.

Durante muito tempo pensou-se que só com o advento da presença humana o parasita se transmitira aos animais da zona. Ao constatar-se que já existia naquela zona muito antes - os humanos só chegaram lá há 11 mil anos - essa teoria fica posta em causa. Pensa-se que uma grande variedade de animais habitavam a zona, que na altura seria bastante mais húmida do que hoje.

O coprolito foi encontrado pelos cientistas na província de Catamarca. Re-hidratado e peneirado, foram detetados ovos do parasita, cujo ADN mitocondrial foi então analisado. O ADN degrada-se com o tempo, mas a preservação das fezes do puma terá sido possível graças às temperaturas baixas dentro da rocha onde foram encontradas, 3582 metros acima do nível do mar.

"Embora já antes tenhamos encontrado evidências de parasitas em coprolitos, estes restos eram muito mais recentes, datando de apenas alguns milhares de anos atrás", disse Romina Petrigh, uma das líderes do estudo, citada no site sciencedaily.com.

"Fiquei muito contente quando descobri quão velho era este ADN", continua. "É difícil recuperar ADN tão antigo, pois normalmente sofre danos ao longo do tempo. As nossas condições de trabalho tinham de ser extremamente controladas para evitar contaminação com ADN moderno, portanto usámos reagentes descontaminados especiais e equipamentos descartáveis".

"Várias experiências foram efetuadas para autenticar as sequências de ADN obtidas e o esforço da equipa de investigadores que participaram foi essencial", conclui Petrigh. Os cientistas pertencem ao CONICET, o conselho nacional de investigação científica e técnica, e a equipa incluiu igualmente pessoas de outras áreas; por exemplo, arqueólogos.