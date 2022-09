Motoristas e patrões quase de acordo mas é o Governo que vai definir serviços mínimos da greve

Vai ser o Governo a definir a percentagem de serviços mínimos a cumprir aos fins de semana e feriados durante a greve de motoristas agendada para setembro. Sem conseguirem chegar a um acordo relativamente aos números, o sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) concordaram que deveria ser o Executivo a defini-los.

Após a reunião entre as duas partes, esta segunda-feira, no Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, os representantes do SNMMP foram os primeiros a fazer declarações aos jornalistas, considerando o encontro como “bastante cordial e agradável”. “Estamos num bom caminho”, assegurou Francisco São Bento, presidente do SNMMP. “Serão sempre só as 8 horas de trabalho normais mais uma hora de refeição.”

A proposta em cima da mesa levada pela ANTRAM previa apenas a definição de serviços mínimos para os fins de semana e feriados. “Há um acordo na definição de serviços mínimos em sectores fundamentais. Por exemplo, na saúde chegamos a acordo que os serviços mínimos vão ser de 100%”, sublinhou André Matias de Almeida, que assegura que da parte da ANTRAM “não mudou nada” e que continua a considerar que não “se pode negociar com um pré-aviso de greve ou durante uma greve”.

E a paralisação marcada para 7 de setembro pode ser cancelada? “Tudo é possível, as relações entre ambas as partes estão a ser reatadas”, dizem os motoristas. “Acho que caminhamos para aquilo que pode ser um entendimento, mas é importante que saltemos das palavras aos atos”, acrescentam os patrões.