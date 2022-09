“Controlar a praga é caro, extingui-la é impossível”: os jacintos-de-água

O presidente da Câmara de Benavente não dispensa uma breve contextualização: o problema tem décadas, costumava resolver-se naturalmente com intervenções pontuais da Associação de Regantes do Sorraia, mas com a falta de chuva e de geada tomou este ano proporções inéditas. Carlos Coutinho não nega: “Estamos perante uma situação de urgência e já nos reunimos com a Câmara de Coruche e com a APA [Agência Portuguesa do Ambiente]”.

Foram tomadas medidas de urgência. Vai ser testada uma ceifeira aquática que vem de Águeda, mas que só será usada onde o caudal do rio permitir. Na maioria da sua vasta extensão, vão ser usadas máquinas com braços extensíveis de 15 metros, equipadas com baldes próprios para remover a planta. Inglório, caro, paliativo. As máquinas já estão no terreno.

“Temos de nos mentalizar de que as condições que temos este ano são as condições que teremos daqui para a frente”, diz o presidente da autarquia. “O objectivo agora é criar medidas para monitorizar o rio todo o ano, porque este é um problema que nunca se resolverá.”

Quando questionado sobre o que tem sido feito nos últimos anos em relação a esta planta que soçobra toda a vida do maior afluente do Tejo, Carlos Coutinho diz que “o município tem tentado ter uma atitude mais ativa e menos reativa” e que “há vários anos que está a tentar desenvolver um plano de monitorização com a Associação Portuguesa do Ambiente”.

Oposição condena a “inação da autarquia e do ICNF”

O vereador do PSD Ricardo Oliveira tem uma opinião diferente. Salienta que, em outubro de 2016, os deputados do círculo de Santarém - Nuno Serra, Teresa Leal Coelho e Duarte Marques - já perguntavam ao ministro do Ambiente se tinha conhecimento da praga de jacintos-de-água no Sorraia e o que estava a fazer para resolvê-la.

Já era novembro quando a resposta chegou: o Ministério do Ambiente respondeu com uma vasta descrição do problema, onde, mais uma vez, se salienta que “o controlo desta praga é oneroso e a sua extinção impossível”. À falta de meios para atenuar as consequências desta espécie invasora, o Ministério do Ambiente salientou no fim da resposta aos deputados que “o ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] submeteu uma candidatura ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), a qual se encontra em fase de avaliação pela respetiva unidade de gestão”.

O Expresso já entrou em contacto com o ICNF e com o Ministério do Ambiente a fim de apurar o estado da candidatura.

O vereador do PSD em Benavente acaba: “Este é um problema com décadas e foi preciso a sociedade civil mexer-se e enviar isto para os jornais para que a autarquia finalmente se mexesse. Este problema agora é crónico”.

A escala e as consequências da praga