“É vergonhoso: sou eu que estou a chorar e eles é que passaram por todo o terror”

Em tempos foi barbeiro. Tratava das barbas e cabelos - sabia bem como uma boa barba devia ser. Quando olhou a fotografia não acreditou. Riu-se. Disse que estavam a gozar com ele. Voltou a sorrir. E depois riu-se muito. Olhava para os que estavam em seu redor e insistia enquanto apontava para o ecrã da máquina fotográfica: “Este não sou eu, não tenho uma barba dessas”, justificativa o sudanês de quem, tal como em tantas outras histórias como esta, não sabemos o nome ou a idade. Na verdade, ele nunca tivera aquela barba assim. Não se reconhecia na imagem. Mas era ele.

“É o senhor”, dizia-lhe a jovem que o fotografou.

“Isto é o aspeto que tu sabes que eu tenho, mas isto não é aquilo que eu sei ser o meu aspeto. Já não sei mais como sou”, apontava continuamente o homem.

O episódio aconteceu a bordo do Ocean Viking - dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) e da SOS Méditerranée - e é relatado ao Expresso por Hannah Bowman, a responsável pela comunicação dos MSF naquele navio de resgate e salvamento, que nos explica assim o que ali se passou: “Tenho andado a tirar fotografias das pessoas a bordo e assim que comecei a fazê-lo todos me pediram para serem fotografados, porque a maioria delas não se vê ao espelho ou refletida num ecrã há muito, muito tempo. Ou estiveram em centros de detenção ou foram arbitrariamente presas ou foram raptadas ou torturadas. E têm ali a oportunidade de se voltarem a ver como são”.

O homem sudanês mudou e não sabia que mudou.

hannah wallace bowman/ médicos sem fronteiras

Hannah ainda não fotografou as 356 pessoas agora autorizadas a desembarcar em Malta e que estavam no navio há 14 dias. Foram todas resgatadas no centro do Mar Mediterrâneo, estavam em embarcações de borracha e tentavam chegar à Europa. Estiveram à espera que lhes fosse atribuído um porto seguro para o desembarque. Pediram ajuda à Líbia - que lhes pede que voltem a Tripoli, algo que a MSF e a SOS Méditerranée recusam, porque muitos dos migrantes resgatados fugiram precisamente de lá -, ouviram dois nãos de Malta e um de Itália. Esperaram. Esta sexta-feira tiveram um “sim”: tiveram autorização para desembarcar num porto maltês e as pessoas vão ser distribuídas por Portugal, Alemanha, França, Roménia e Luxemburgo.

“Estes pequenos momentos, como o da barba, dão-nos um pouco a dimensão da resiliência e até do humor destas pessoas. Apesar de tudo há uma constante esperança de que a situação pode melhorar. E esta atitude ainda torna a situação mais difícil de compreender. Tenho vergonha do que se passa aqui”, diz Hannah Bowman.

Durante a conversa com o Expresso, Hannah Bowman fala-nos da vergonha que sente quando ao falar com as pessoas as lágrimas lhe caem. “É vergonhoso: sou eu que estou a chorar e eles é que passaram por todo o terror.” Estão quase sempre calmos quando contam de onde saíram, o caminho que fizeram e como sobreviveram à Líbia. “Todos têm esperanças e sonhos na Europa. No outro dia, um miúdo dizia-me que queria fazer trabalho humanitário, que queria ajudar os outros. Como é que se olha estes miúdos nos olhos e se explica que a Europa não se interessa pelo destino deles? É genuinamente arrepiante.”

Depois do que aconteceu nos últimos dias com o navio da Open Arms - que ao vigésimo dia conseguiu desembarcar na ilha italiana de Lampedusa, apesar de o navio ter ordem de apreensão -, o Ocean Viking temia a demora de uma autorização. “Não sabemos nada, estamos isolados”, dizia Hannah quinta-feira ao Expresso. Até o telefone por satélite muitas vezes não funciona. São muito poucas as forma de contacto com o navio.

hannah wallace bowman/ médicos sem fronteiras

Entre as 356 pessoas há quem esteja no mar há mais de duas semanas. O segundo grupo resgatado percebeu menos de 24 horas depois de deixar a Líbia que o barco que os traficantes lhes deram estava rachado no fundo e deixava entrar água. Demorou quatro dias até que o Ocean Viking os encontrasse, até lá faziam turnos para tirar a água e não irem ao fundo. Não falavam porque o mais pequeno movimento podia ser suficiente para os desequilibrar e virar a embarcação. “Quando nos viram nem queriam acreditar, choravam de alegria”, lembra Hannah.

Boa parte trata-se de jovens com 16 ou 17 anos, quase todos já tentaram atravessar por várias vezes aquela que é uma das rotas migratórias mais mortais do mundo. Uma, duas, três, quatro ou até cinco vezes. Ou naufragaram ou foram travados pelas autoridades marítimas líbias e levados novamente para o lugar de onde fugiram. “Os pais destes jovens não sabem onde eles estão, porque preferem não avisar que vão tentar fazer a travessia. Sabem o quão perigoso é e não querem que os pais se preocupem”, explica Hannah Bowman. Mas agora são eles a bordo que se preocupam, querem falar com os pais e dizer-lhes que estão bem.

Um terço dos pacientes menores de idade

Quase todos trazem no corpo cicatrizes, marcas de facas espetadas, balas que rasparam, de agressões, queimaduras. Os pulsos estão arranhados. Os médicos a bordo já tiraram estilhaços de balas do estômago de um homem.

“E isto é apenas aquilo que conseguimos ver, não vemos as cicatrizes psicológicas”, diz Hannah Bowman. “Estamos também a tratar de feridos de guerra com estilhaços nos tecidos subcutâneos e adultos com doenças crónicas como a diabetes. A situação está definitivamente sob controlo, embora estejamos mais do que conscientes de que não estamos a prestar os melhores cuidados médicos como poderíamos fazer estando em terra”, acrescenta o médico a bordo Luca Pigozzi.

hannah wallace bowman/ médicos sem fronteiras

A maior das preocupações é a saúde mental, sobretudo estando em condições em que “o potencial para traumatizar pessoas é enorme”. “Estas pessoas viveram - e ainda estão a viver - um trauma psicológico enorme. Esperar num espaço restrito como o nosso navio agrava as suas condições psicológicas”, explica Luca Pigozzi, que sublinha que um terço dos seu pacientes tem menos de 18 anos.

Até agora não sabiam o que lhes ia acontecer, o máximo que podiam fazer era explicar todos os dias que ainda não é o dia em que vão regressar a terra. Esta sexta-feira explicaram-lhes algo diferente: vão desembarcar na Europa.