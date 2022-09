Naufrágio na Madeira: quatro dias e três noites à deriva no mar

Os sete tripulantes do atuneiro que foi ao fundo ao largo da Madeira aguentaram o frio e a fome numa balsa onde faltava água, comida e que começava a perder ar. Quando a sede apertou, “bebemos da nossa própria urina”. A Polícia Marítima já abriu um processo de averiguações ao naufrágio do “Setemar”.

Quando o alerta soou na capitania do Funchal, ao fim da tarde de sexta-feira, 16 de agosto, o atuneiro “Setemar”, que saíra do porto do Caniçal, na Madeira, estava incontactável havia vários dias. O último contacto com o armador acontecera na noite de 13 e a embarcação desaparecera do sistema de localização de pesqueiros às 6h30 da manhã de 14, a 12 milhas a sul da Ponta do Pargo, no norte da ilha.