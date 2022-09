Câmara Municipal de Santa Comba Dão nega ideia de promover "Museu Salazar"

A autarquia socialista de Santa Comb Dão perante as noticias, "muitas delas descontextualizadas", que recentemente dão como certa a criação na região de um museu dedicado a António de Oliveira Salazar, sentiu necessidade de fazer uma nota de esclarecimento onde nega a criação do "Museu Salazar". Mas assume que, em conjugação com outras entidades da região, com destaque para a ADICES - Associação de Desenvolvimento Local -, "tem vindo a trabalhar num projeto cultural agregador do potencial turístico da região, visando a criação de uma rede de Centros Interpretativos de História e Memória Política da Primeira República e do Estado Novo". Uma rede que, segundo Leonel Gouveia, visa "a promoção e o aprofundamento da democracia e do desenvolvimento integrado de um vasto território da região Centro" e dar a conhecer a participação destes territórios na história política do século XX português. O presidente da câmara sublinha ainda que "toda a consultoria científica e tecnológica é assegurada pela equipa do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra.

Recorde-se que o projeto da Câmara Municipal de Santa Comba Dão, que começou a construir naquela cidade um Centro Interpretativo do Estado Novo, tem sido alvo de uma forte polémica, que nas últimas semanas ganhou ênfase com a criação de duas petições antagónicas. De um lado uma petição online, que subscreve uma carta de 204 presos políticos enviada ao primeiro-ministro António Costa, condena a ideia de um museu por entenderem que “se prefigura como um instrumento ao serviço do branqueamento do regime fascista (1926 - 1974) e um centro de romagem para os saudosistas do regime derrubado com o 25 de abril” . Esta petição, “Museu de Salazar, Não!” , já recolheu quase 17 mil assinaturas, mais do que as 16 mil reunidas numa petição semelhante criada em 2007, quando a ideia de um museu sobre o ditador chegou a ser avançada e depois abortada. Do outro lado, foi criada a petição chamada “Museu Salazar, Sim”, que já tem mais de 9 mil subscritores, com os apoiantes do Centro Interpretativo do Estado Novo a argumentar que "o Património do Dr. Salazar é fundamental para o conhecimento da história do Sec XX em Portugal, pelo que defendemos a criação de um museu onde o mesmo possa estar exposto".