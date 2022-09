Homem morre após ser atingido a tiro junto a discoteca no Algarve

Um homem de 19 anos morreu na madrugada desta sexta-feira depois de ter sido baleado na cabeça, no exterior da discoteca Lick. O gerente daquele espaço nocturno lamentou os acontecimentos da madrugada desta sexta-feira que “culminaram na morte de um colaborador”.

“O Lick encontra-se atualmente a prestar o apoio à família, tendo já prestado todo o apoio às autoridades competentes para que o(s) responsável(is) por estes atos seja(m) levado(s) à justiça o quanto antes”, sublinhou Fernando Pacheco.

A vítima trabalhava na discoteca Lick, em Boliqueime, Loulé, quando foi atingido a tiro por volta das 03h49.

Ao que o Expresso apurou, o atirador tentou entrar na discoteca mas foi barrado pelo segurança à entrada. Saiu dali mas pouco depois regressou armado. Foi então que disparou, o alvo era o segurança mas o atingido foi o jovem de 19 anos que estava a colocar pulseiras às pessoas que entravam no Lick.

Ainda no local, várias testemunhas identificaram o atirador, que acabaria por fugir de mota. As autoridades estão à procura do homem e a mota - que está em nome de outra pessoa - já foi encontrada em Vilamoura.

Ao Expresso, fonte do INEM diz que quando chegou ao local a vítima estava gravemente ferida e foi levada para o Hospital de Faro, tendo sido submetida a manobras de suporte básico de vida. “Chegou entubado e ventilado e em estado muito grave.”

Contactado pelo Expresso, fonte hospitalar adianta apenas que o homem deu entrada no hospital mas não adianta mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

As autoridades foram alertadas para uma “agressão com arma de fogo”no exterior da discoteca. No local estiveram 14 operacionais, seis viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Guarda Nacional Republicana (GNR.

A investigação do caso está agora a cargo da Polícia Judiciária.

