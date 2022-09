O calor que aí vem: 17 distritos sob aviso amarelo, noites tropicais e temperatura a subir

Se está em casa e de férias, pode correr até à praia. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje “tempo quente e seco, com céu em geral pouco nublado” em todo o país. No Algarve, a temperatura do mar poderá chegar aos 19ºC, um valor inferior ao de anos anteriores, mas um dos melhores registos de 2019.

“Céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro, e, durante a tarde, no interior da região Centro e do Alentejo. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovada no interior Centro durante a tarde”, apontam os meteorologistas.

Esta quarta-feira será um bom dia para banhistas. Mesmo na costa Ocidental, a temperatura da água irá rondar entre os 15 e os 17ºC, diz o IPMA. As ondas terão no máximo dois metros de tamanho.

Tanto no Porto como em Lisboa dever-se-á registar uma pequeno aumento da temperatura, em especial na mínima. Ambas as localidades irão sentir um vento fraco a moderado a passar.

Entre hoje e manhã, dezassete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido à persistência de valores elevados das temperaturas máximas.

Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão subir entre 4 e 8 graus Celsius em algumas regiões do continente. Com o aumento das mínimas, esperam-se com noites tropicais.