Motards em Góis. Ferido grave e oito carros destruídos em incêndio

Um incêndio num parque de estacionamento da concentração de motos de Góis, em Coimbra, causou este sábado um ferido grave e danos em 13 automóveis - oito deles ficaram destruídos.

O ferido grave é um jovem de 19 anos que sofreu queimaduras quando tentava apagar as chamas e foi transportado para o Hospital de Coimbra, segundo informação prestada pelos bombeiros locais à Lusa.

Os bombeiros de Góis receberam o alerta para o fogo às 22 horas. As chamas deflagraram numa das zonas de estacionamento de apoio à concentração Internacional de Motos, que decorre todos os anos em Góis.

Oito automóveis arderam e cinco foram parcialmente atingidos pelas chamas, cuja origem é ainda desconhecida, segundo revelou á Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários de Góis, Jody Rato.

No combate às chamas estiveram 51 elementos e 14 carros de combate,, incluindo de outras corporações do distrito de Coimbra. No local estiveram também militares do núcleo de investigação criminal da GNR.