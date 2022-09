Homem mata companheira e suicida-se, em Famalicão

Um casal foi encontrado morto em casa este domingo de manhã, em Gondiifelos, Famalicão. As autoridades policiais apontam para um caso de homicídio, seguido de suicídio, num ambiente de violência doméstica.

O homem, 61 anos, ex-emigrante na Venezuela, terá matado a tiro a companheira, 56 anos, suicidando-se de seguida, segundo informação de fonte da GNR. O alerta foi dado por volta das 9 horas da manhã por parte de um irmão da mulher que, estranhando o silêncio na casa decidiu entrar na vivenda do casal.

Quando os bombeiros chegaram o homem dava ainda sinais de vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu já na ambulância. A companheira terá tido morte imediata, após os disparos.

José e Otília, divorciados, viviam juntos na moradia em Gondifelos há alguns anos. As vítimas, segundo fonte policial, "apresentam ferimentos consistentes com agressão com arma de fogo". As duas mortes estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária do Porto.